Мирра Андреева объяснила, почему выбрала Кончиту Мартинес

— Когда я обсуждала вопрос о наставнике со своим агентом, то сказала, что очень хочу тренера, который сам раньше играл. Не обязательно бывшего игрока топ-10 или чемпиона турниров «Большого шлема», но человека, который действительно знает теннис изнутри. И еще мне нужен был тренер, который не будет постоянно говорить: «О боже, Мирра, ты такая молодец, ты великолепна». Мне нужен человек, который, если я плохо двигаю ногами, скажет: «Ты не двигаешь ногами, давай шевелись и делай что-нибудь». Мне не нужен тренер, который будет только говорить приятные слова поддержки, потому что с этим я и сама прекрасно справляюсь.



Когда мы все это обсуждали, я рассматривала возможность работы со многими бывшими игроками. Но у большинства из них уже семьи, дети, и многие просто были недоступны.



Потом, это было в Индиан-Уэллсе в 2024 году, мне предложили поработать вместе с Кончитой. Я подумала: «Не знаю…» Конечно, я знала ее как бывшую теннисистку, видела, как она играла. С этого все и началось. Сначала мы провели вместе несколько дней, кажется, четыре, а затем поехали на турнир во Францию после моей травмы запястья.



И с тех пор я просто почувствовала, что это именно тот человек. Думаю, уже через два дня совместных тренировок я поняла, что мы отлично подходим друг другу, что между нами возникло взаимопонимание. Тогда я решила: «Хорошо, поедем вместе на турнир, а дальше посмотрим». И с тех пор все складывается просто замечательно, — сказала Андреева на подкасте Энди Роддика Served With Andy Roddick.