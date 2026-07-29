17-летний сын Хьюитта одержал первую победу на уровне АТР

612-я ракетка мира Хьюитт встречался с представителем США Маркосом Гироном, который занимает 85-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой юного теннисиста из Австралии в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 14 минут.