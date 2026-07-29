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17-летний сын Хьюитта одержал первую победу на уровне АТР

Австралийский теннисист Круз Хьюитт с победы стартовал в основной сетке турнира категории АТР 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

612-я ракетка мира Хьюитт встречался с представителем США Маркосом Гироном, который занимает 85-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой юного теннисиста из Австралии в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 14 минут.

Круз Хьюитт, сын двукратного победителя турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта, одержал первую победу на турнире под эгидой АТР. Он пробился в основную сетку турнира в Вашингтоне через квалификацию.

Во втором круге Круз Хьюитт сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и действующим чемпионом австралийцем Алексом де Минором.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.