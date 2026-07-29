Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бен Шелтон с победы стартовал на турнире в Вашингтоне

Американский теннисист Бен Шелтон одержал победу в матче первого круга турнира категории АТР 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: ATP Tour

8-я ракетка мира Шелтон встречался с соотечественником Мартином Даммом-младшим, занимающим 104-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Шелтона в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.

Также матч был прерван на несколько часов из-за плохих погодных условий.

В следующем круге Шелтон сыграет с французским спортсменом 29-м номером мирового рейтинга Уго Умбером.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим победителем соревнований является представитель Австралии Алекс де Минор.