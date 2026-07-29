Бен Шелтон с победы стартовал на турнире в Вашингтоне

8-я ракетка мира Шелтон встречался с соотечественником Мартином Даммом-младшим, занимающим 104-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Шелтона в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.
Также матч был прерван на несколько часов из-за плохих погодных условий.
В следующем круге Шелтон сыграет с французским спортсменом 29-м номером мирового рейтинга Уго Умбером.
Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим победителем соревнований является представитель Австралии Алекс де Минор.