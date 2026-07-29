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Якуб Меншик одолел 436-ю ракетку мира в Вашингтоне

Чешский теннисист Якуб Меншик одержал победу в матче первого круга турнира категории АТР 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

17-я ракетка мира Меншик встречался с представителем США Тревором Свайдой, который занимает 436-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Меншика в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

Матч на какое-то время был прерван из-за дождя.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Якуб Меншик сыграет с 33-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим победителем соревнований является представитель Австралии Алекс де Минор.