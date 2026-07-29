Мирра Андреева раскрыла, чем пожертвовала ради ее карьеры сестра

22-летняя Эрика Андреева занимает 209-е место в мировом рейтинге.
«Эрика начала играть раньше меня и прошла через огромное количество турниров, которые мне потом уже не пришлось играть. По сути, я перескочила один-два года юниорского тура. Иногда я чувствую себя немного виноватой, потому что именно ей пришлось пройти этот путь первой. Но без нее, думаю, меня бы сейчас здесь не было. Она проложила мне дорогу. Она была для меня своего рода светом в конце тоннеля, за которым я просто шла», — рассказала Андреева на подкасте Энди Роддика Served With Andy Roddick.
«Когда приходится играть друг против друга, это просто кошмар. Это худшее, что вообще может быть. Мы встречались дважды, и это были два худших дня в моей жизни. Перед первым матчем в Ухане я так нервничала, что даже немного плакала. Мы жили в одном номере, почти не разговаривали в день игры, а мама вообще не пошла на трибуны. Для меня это были самые тяжелые эмоции в карьере», — добавила теннисистка.
Сестры дважды встречались на турнирах уровня WTA: в 2024 году в Ухане победила Эрика, а в 2025-м в Штутгарте реванш взяла Мирра.