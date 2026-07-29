Мирра Андреева раскрыла, чем пожертвовала ради ее карьеры сестра

«Эрика начала играть раньше меня и прошла через огромное количество турниров, которые мне потом уже не пришлось играть. По сути, я перескочила один-два года юниорского тура. Иногда я чувствую себя немного виноватой, потому что именно ей пришлось пройти этот путь первой. Но без нее, думаю, меня бы сейчас здесь не было. Она проложила мне дорогу. Она была для меня своего рода светом в конце тоннеля, за которым я просто шла», — рассказала Андреева на подкасте Энди Роддика Served With Andy Roddick.