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Медведев, Рублев и Хачанов сыграют в парном турнире в Цинциннати

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов заявились на парный турнир серии «Мастерс» в Цинциннати.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Пресс-служба турнира на официальном сайте разместила список игроков, которые выступят в парном разряде.

Медведев сыграет в дуэте с американцем Лернером Тьеном. Рублев и Хачанов будут выступать вместе.

В числе заявленных пар также значатся:

  • Александр Зверев и Марсело Мело;

  • Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро;

  • Лоренцо Музетти и Маттео Арнальди;

  • Флавио Коболли и Игнасио Бусе;

  • Алехандро Давидович-Фокина и Иржи Лехечка;

  • Каспер Рууд и Андре Горанссон.

Турнир серии «Мастерс» в Цинциннати пройдет с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составит 9,4 млн долларов.

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