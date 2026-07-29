Медведев, Рублев и Хачанов сыграют в парном турнире в Цинциннати

Пресс-служба турнира на официальном сайте разместила список игроков, которые выступят в парном разряде.
Медведев сыграет в дуэте с американцем Лернером Тьеном. Рублев и Хачанов будут выступать вместе.
В числе заявленных пар также значатся:
Александр Зверев и Марсело Мело;
Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро;
Лоренцо Музетти и Маттео Арнальди;
Флавио Коболли и Игнасио Бусе;
Алехандро Давидович-Фокина и Иржи Лехечка;
Каспер Рууд и Андре Горанссон.
Турнир серии «Мастерс» в Цинциннати пройдет с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд соревнований составит 9,4 млн долларов.
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