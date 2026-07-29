Сын Ллейтона Хьюитта повторил достижение отца 27-летней давности

В стартовом матче он обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:3, 6:4.
Хьюитт стал самым молодым австралийцем с 1998 года, выигравшим матч основной сетки турнира под эгидой ATP за пределами Австралии. Последним, кому покорилось это достижение, был его отец Ллейтон Хьюитт. В 1998 году он победил на турнире в Нью-Хейвене в возрасте 17 лет и 174 дней.
На момент победы в Вашингтоне Крузу Хьюитту исполнилось 17 лет и 228 дней.
Круз Хьюитт пробился в основную сетку турнира в Вашингтоне через квалификацию.
Во втором круге Хьюитт сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и действующим чемпионом австралийцем Алексом де Минором.
Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.