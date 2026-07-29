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Сын Ллейтона Хьюитта повторил достижение отца 27-летней давности

17-летний австралийский теннисист Круз Хьюитт повторил достижение отца после победы в первом круге турнира категории ATP 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Getty Images

В стартовом матче он обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:3, 6:4.

Хьюитт стал самым молодым австралийцем с 1998 года, выигравшим матч основной сетки турнира под эгидой ATP за пределами Австралии. Последним, кому покорилось это достижение, был его отец Ллейтон Хьюитт. В 1998 году он победил на турнире в Нью-Хейвене в возрасте 17 лет и 174 дней.

На момент победы в Вашингтоне Крузу Хьюитту исполнилось 17 лет и 228 дней.

Круз Хьюитт пробился в основную сетку турнира в Вашингтоне через квалификацию.

Во втором круге Хьюитт сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и действующим чемпионом австралийцем Алексом де Минором.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.