Сын Ллейтона Хьюитта повторил достижение отца 27-летней давности

Хьюитт стал самым молодым австралийцем с 1998 года, выигравшим матч основной сетки турнира под эгидой ATP за пределами Австралии. Последним, кому покорилось это достижение, был его отец Ллейтон Хьюитт. В 1998 году он победил на турнире в Нью-Хейвене в возрасте 17 лет и 174 дней.