Потапова объяснила, почему стала увереннее в сезоне-2026

«Я просто стала более зрелой. Наконец-то чувствую себя комфортно в туре. Уже несколько раз участвовала во всех этих турнирах и немного набралась опыта. Теперь ставлю перед собой высокие цели и просто стараюсь усердно работать, чтобы их достичь», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.