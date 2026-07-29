Потапова объяснила, почему стала увереннее в сезоне-2026

В первом круге соревнований Потапова уверенно обыграла 46-летнюю американку Винус Уильямс, затратив на победу всего 54 минуты.
«Я просто стала более зрелой. Наконец-то чувствую себя комфортно в туре. Уже несколько раз участвовала во всех этих турнирах и немного набралась опыта. Теперь ставлю перед собой высокие цели и просто стараюсь усердно работать, чтобы их достичь», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.
В сезоне-2026 Потапова показала несколько заметных результатов: дошла до финала турнира категории WTA 500 в Линце и полуфинала соревнований категории WTA 1000 в Мадриде. На турнирах «Большого шлема» теннисистка завершила выступление в третьем круге Australian Open, дошла до ⅛ финала «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне выбыла уже в первом раунде.
Напомним, Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство в конце 2025 года. Ранее теннисистка представляла Россию.