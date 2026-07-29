Россиянка дисквалифицирована за ставки и коррупционные нарушения

Как сообщили в ITIA, первоначально Сухотина отрицала предъявленные обвинения, однако впоследствии согласилась на урегулирование дела и признала восемь нарушений антикоррупционного кодекса, совершенных в период с 2019 по 2024 год. По данным агентства, речь идет о различных проступках — от попыток делать ставки на теннисные матчи до подкупа других игроков и уничтожения доказательств. Срок отстранения россиянки отсчитывается с 17 июля 2026 года и завершится 16 мая 2031 года.