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Россиянка дисквалифицирована за ставки и коррупционные нарушения

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации теннисистки Анастасии Сухотиной за нарушение антикоррупционных правил.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: Соцсети

26-летняя российская спортсменка, занимавшая в августе 2019 года 607-е место в рейтинге WTA, получила дисквалификацию сроком на четыре года и десять месяцев. Кроме того, ей назначен штраф в размере 30 тысяч долларов, из которых 22,5 тысячи являются условной частью наказания.

Как сообщили в ITIA, первоначально Сухотина отрицала предъявленные обвинения, однако впоследствии согласилась на урегулирование дела и признала восемь нарушений антикоррупционного кодекса, совершенных в период с 2019 по 2024 год. По данным агентства, речь идет о различных проступках — от попыток делать ставки на теннисные матчи до подкупа других игроков и уничтожения доказательств. Срок отстранения россиянки отсчитывается с 17 июля 2026 года и завершится 16 мая 2031 года.

За время профессиональной карьеры Сухотина завоевала один титул ITF в одиночном разряде и десять — в парном.