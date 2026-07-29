Экс-первая ракетка мира потеряла 36 млн евро из-за бывшего мужа

Бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес-Викарио заявила, что практически лишилась состояния, которое заработала за годы теннисной карьеры. По словам четырехкратной победительницы турниров «Большого шлема», ее доходы составляли около 36 миллионов евро, однако финансовыми вопросами она не занималась и полностью доверила управление средствами бывшему супругу Хосепу Сантакане.
«Я доверяла ему, потому что он был отцом моих детей. Я слепо влюбилась, а он оказался совсем не тем человеком, которым я его считала», — рассказала испанка в программе Universo Calleja.
В 2024 году суд Барселоны признал Санчес-Викарио и Сантакану виновными в сокрытии активов, чтобы избежать выплаты долга банку Banque de Luxembourg. Теннисистка получила двухлетний условный срок, а ее бывший муж был приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, их обязали выплатить кредиторам 6,6 миллиона евро.
Позднее Санчес-Викарио заключила соглашение с банком о погашении задолженности и сейчас перечисляет ему половину своих доходов. Испанка живет в США и работает тренером по теннису.
«Я начинаю с нуля, как будто у меня никогда не было теннисной карьеры», — призналась спортсменка.
Санчес-Викарио завершила профессиональную карьеру в 2002 году. Она стала первой представительницей Испании, возглавившей рейтинг WTA. На ее счету 29 титулов в одиночном разряде, среди которых четыре победы на турнирах «Большого шлема»: три на «Ролан Гаррос» (1989, 1994, 1998) и одна на US Open (1994).