Зверев признался, что в юности сильно уступал Андрею Рублёву

И потом начинаешь в 12 лет играть первые европейские турниры, чтобы мериться силами с лучшими в Европе. Там я не всегда был лучшим. Были другие — например, Андрей Рублёв, который до сих пор играет. Он был намного, намного лучше меня. Были ещё два румына, которые были намного лучше меня, были ещё несколько русских, которые тоже были намного лучше меня. Но я всегда был где-то шестым, седьмым, восьмым в своём возрасте в Европе, но никогда не был первым", — рассказал Зверев.