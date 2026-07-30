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Зверев признался, что в юности сильно уступал Андрею Рублёву

Александр Зверев вспомнил, на каком уровне был Рублёв, когда немец начинал карьеру в большом теннисе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Вторая ракетка мира Александр Зверев рассказал, как начинался его путь в профессиональном теннисе, и признался, что в юношеском возрасте значительно уступал многим сверстникам, в том числе Андрею Рублёву.

"В 12 лет начинаешь играть первые чемпионаты Германии. Я их сразу выиграл в 12 лет.

И потом начинаешь в 12 лет играть первые европейские турниры, чтобы мериться силами с лучшими в Европе. Там я не всегда был лучшим. Были другие — например, Андрей Рублёв, который до сих пор играет. Он был намного, намного лучше меня. Были ещё два румына, которые были намного лучше меня, были ещё несколько русских, которые тоже были намного лучше меня. Но я всегда был где-то шестым, седьмым, восьмым в своём возрасте в Европе, но никогда не был первым", — рассказал Зверев.

Немец отметил, что тогда не воспринимал это как неудачу, поскольку до определённого возраста не относился к теннису слишком серьёзно.

"Нет, это меня не расстраивало, это просто было так. Я до определённого возраста не очень серьёзно относился к теннису. А потом, в 15−16 лет, у меня случился огромный скачок роста. И в 16 лет я стал первым номером мира среди 18-летних, то есть на два года старше. Круто! И тогда стало понятно, что я могу быть хорошим теннисистом.

Потом я довольно быстро попал в профессиональный тур, потому что в 17 лет я впервые сыграл в полуфинале турнира ATP в Гамбурге, и внезапно уже стал 120-м в мире. А потом всё пошло вверх и, к счастью, довольно быстро", — сказал Зверев в подкасте Knossi meets.

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