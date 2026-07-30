Мирра Андреева назвала матчи с сестрой Эрикой настоящим кошмаром

"Она об этом не знает, но перед нашим первым матчем в Ухане в 2024 году я даже немного плакала. На турнирах мы всегда живём в одном номере. И тогда тоже жили вместе. Для нас обеих было бы странно, если бы накануне матча мы вдруг разъехались по разным комнатам. Мы ведь всегда жили вместе, каждое утро вместе завтракали. Да, на корте мы соперницы, но за его пределами остаёмся сёстрами. Поэтому ничего не стали менять.