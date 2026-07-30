Самсонова вышла в ¼ финал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне, уверенно обыграв представительницу Китая Ван Синьюй.
Матч второго круга завершился победой россиянки со счетом 6:2, 6:2. В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей российско-австрийского противостояния между Дианой Шнайдер и Анастасией Потаповой.
27-летняя Самсонова занимает 70-е место в мировом рейтинге WTA. На ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для россиянки остается четвертьфинал Уимблдона-2025. В составе национальной команды она выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.
24-летняя Ван Синьюй располагается на 42-й строчке рейтинга WTA. Китаянка пока не завоевывала титулов WTA в одиночном разряде, а на турнирах Большого шлема ни разу не проходила дальше четвертого круга. В 2024 году вместе с Чжан Чжичжэнем она стала серебряным призером Олимпийских игр в миксте.
Турнир в Вашингтоне проходит на харде и относится к категории WTA 500. Действующей чемпионкой соревнований является канадка Лейла Фернандес. Ранее из россиянок здесь побеждали Надежда Петрова (2011), Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и сама Самсонова (2022).