Самсонова вышла в ¼ финал турнира в Вашингтоне

24-летняя Ван Синьюй располагается на 42-й строчке рейтинга WTA. Китаянка пока не завоевывала титулов WTA в одиночном разряде, а на турнирах Большого шлема ни разу не проходила дальше четвертого круга. В 2024 году вместе с Чжан Чжичжэнем она стала серебряным призером Олимпийских игр в миксте.