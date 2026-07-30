Тейлор Фриц вышел в третий круг ATP-500 в Вашингтоне

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Фриц выполнил 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. Майхшак шесть раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.