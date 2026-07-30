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Тейлор Фриц вышел в третий круг ATP-500 в Вашингтоне

Тейлор Фриц стартовал с победы на турнире ATP-500 в Вашингтоне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Американский теннисист Тейлор Фриц, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, вышел в третий круг турнира ATP-500 в Вашингтоне. Во втором раунде он в двух сетах обыграл поляка Камиля Майхшака, который располагается на 72-й строчке рейтинга, — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Фриц выполнил 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. Майхшак шесть раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Фриц сыграет с победителем матча между американцем Алексом Михельсеном (40-й номер мирового рейтинга) и французом Адрианом Маннарино (47-й в рейтинге ATP).