Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафин раскрыл, как проводили свободное время теннисисты в 2000-х

Марат Сафин поделился воспоминаниями об отпуске теннисистов во время его карьеры.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин поделился воспоминаниями о том, как теннисисты проводили свободное время во время его карьеры.

«У нас была очень крутая тусовка. Австралийцы — очень хорошие ребята. Шведы, французы, немцы очень весёлые. Американцы вообще очень крутые. Это было своего рода братство. Это был цирк, путешествующий по миру. Настоящая банда, которая гоняла с одного турнира на другой, путешествуя круглый год. Мы могли пойти куда угодно, выпить пива, сходить в ночной клуб. Никто не снимал никаких видео. Домой возвращались под утро, а через несколько часов снова выходили на матч», — сказал Сафин в выпуске ACES: The ATP No. Club.

Узнать больше по теме
Биография Марата Сафина: карьера и личная жизнь теннисиста
Большой теннис не сразу стал спортом, в котором у России есть крупные победы абсолютных мировых лидеров. В 90-е популяризация тенниса набрала обороты благодаря Борису Ельцину. Первыми крупный турнир смогли выиграть парники Андрей Ольховский и Евгения Манюкова в 1993 году, потом в одиночном и парном разряде побеждал великий Евгений Кафельников. А дальше настало время Марата Сафина, с биографией которого можно ознакомиться в нашей статье.
Читать дальше