Сафин раскрыл, как проводили свободное время теннисисты в 2000-х

«У нас была очень крутая тусовка. Австралийцы — очень хорошие ребята. Шведы, французы, немцы очень весёлые. Американцы вообще очень крутые. Это было своего рода братство. Это был цирк, путешествующий по миру. Настоящая банда, которая гоняла с одного турнира на другой, путешествуя круглый год. Мы могли пойти куда угодно, выпить пива, сходить в ночной клуб. Никто не снимал никаких видео. Домой возвращались под утро, а через несколько часов снова выходили на матч», — сказал Сафин в выпуске ACES: The ATP No. Club.