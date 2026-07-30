Хачанов вылетел от 171-й ракетки мира во 2-м круге в Лос-Кабосе

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Хачанов выполнил три эйса, пять раз ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырех. Томич ответил пятью подачами навылет, одной двойной ошибкой и тремя реализованными брейками из семи.
Хачанов является третьей ракеткой России и идет на 26-м месте в одиночном рейтинге ATP. 30-летний россиянин был четвертым сеяным в Лос-Кабосе и был одним из фаворитов турнира. Хачанов проиграл пять из семи последних матчей в одиночном разряде.
Томич занимает 171-е место в одиночном рейтинге ATP и пробился на турнир в качестве «лаки-лузера» — после поражения в квалификации он получил место в основной сетке после снятия одного из участников. Для 33-летнего австралийца это первый выход в ¼ финала турнира ATP с 2019 года.
За выход в полуфинал Томич сыграет с победителем встречи между британцем Кэмероном Норри и австралийцем Джеймсом Даквортом.
Хардовый турнир в Лос-Кабосе с призовым фондом 910 тыс. долларов завершится в субботу, 1 августа. Действующим победителем турнира является канадец Денис Шаповалов, который в прошлогоднем финале обыграл американца Александра Ковачевича (6:4, 6:2).