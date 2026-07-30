Хачанов вылетел от 171-й ракетки мира во 2-м круге в Лос-Кабосе

Томич занимает 171-е место в одиночном рейтинге ATP и пробился на турнир в качестве «лаки-лузера» — после поражения в квалификации он получил место в основной сетке после снятия одного из участников. Для 33-летнего австралийца это первый выход в ¼ финала турнира ATP с 2019 года.