Наоми Осака вышла в ¼ финала турнира в Вашингтоне

В матче второго круга 13-я ракетка мира Осака встречалась с представительницей США Эшлин Крюгер, занимающей 67-е место в мировом рейтинге. Матч завершился в середине второго сета при счете 6:3, 3:1 а пользу Осаки. Крюгер не смогла продолжить борьбу из-за повреждения. Теннисистки провели на корте 55 минут.
В следующем круге Осака сыграет против 71-го номера мирового рейтинга итальянки Элизабетты Коччаретто.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.