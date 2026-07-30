Наоми Осака вышла в ¼ финала турнира в Вашингтоне

В матче второго круга 13-я ракетка мира Осака встречалась с представительницей США Эшлин Крюгер, занимающей 67-е место в мировом рейтинге. Матч завершился в середине второго сета при счете 6:3, 3:1 а пользу Осаки. Крюгер не смогла продолжить борьбу из-за повреждения. Теннисистки провели на корте 55 минут.