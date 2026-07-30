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Наоми Осака вышла в ¼ финала турнира в Вашингтоне

Японская теннисистка Наоми Осака стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA 500 в Вашингтоне после отказа соперницы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

В матче второго круга 13-я ракетка мира Осака встречалась с представительницей США Эшлин Крюгер, занимающей 67-е место в мировом рейтинге. Матч завершился в середине второго сета при счете 6:3, 3:1 а пользу Осаки. Крюгер не смогла продолжить борьбу из-за повреждения. Теннисистки провели на корте 55 минут.

В следующем круге Осака сыграет против 71-го номера мирового рейтинга итальянки Элизабетты Коччаретто.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.