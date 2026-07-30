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Клейстерс объяснила решение Синнера пропустить Монреаль

Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс поддержала решение Янника Синнера отказаться от участия в «Мастерсе» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Турнир серии «Мастерс» в Монреале стартует 2 августа и завершится 13 августа.

После победы на Уимблдоне первая ракетка мира Синнер взял паузу и не принимал участия в соревнованиях.

«Считаю, что это очень мудрое решение. Зная его команду и Даррена Кэхилла, уверена, что они все тщательно обдумали. Очевидно, что главная цель для Янника сейчас — US Open. Важно подойти к этому турниру полностью готовым и не выгореть ни морально, ни физически ради еще одного “Мастерса”. Думаю, он еще установит много рекордов, поэтому сейчас правильно сосредоточиться на действительно важных целях», — приводит слова Клейстерс Tennis Head.

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