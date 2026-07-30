Клейстерс объяснила решение Синнера пропустить Монреаль

«Считаю, что это очень мудрое решение. Зная его команду и Даррена Кэхилла, уверена, что они все тщательно обдумали. Очевидно, что главная цель для Янника сейчас — US Open. Важно подойти к этому турниру полностью готовым и не выгореть ни морально, ни физически ради еще одного “Мастерса”. Думаю, он еще установит много рекордов, поэтому сейчас правильно сосредоточиться на действительно важных целях», — приводит слова Клейстерс Tennis Head.