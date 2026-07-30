Алькарас активно готовится к возвращению в тур: видео

Алькарас поделился публикацией в соцсетях.
Карлос Алькарас не выходил на корт с апреля из-за травмы запястья, пропустив несколько турниров серии «Мастерс», а также Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон. При этом он заявлен на «Мастерс» в Цинциннати, который стартует 13 августа и US Open (30 августа — 13 сентября), где в прошлом году завоевал титул.
Из-за долгого отсутствия Алькарас потерял одну позицию в мировом рейтинге, пропустив на вторую строчку представителя Германии Александра Зверева.
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