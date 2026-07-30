Зверев сравнил победу на Олимпиаде и титул «Большого шлема»

— Да, похожи. Конечно, «Большой шлем» я ждал дольше. Олимпийское золото я выиграл с первого раза. Но олимпийское золото было по-настоящему особенным. Для меня, не знаю почему, не могу объяснить, но ощущение было еще интенсивнее, сильнее, потому что ты жил в Олимпийской деревне, жил в «Немецком доме», и он весь переживал за тебя. Дома, когда я вернулся, я сразу понял, что значило олимпийское золото для всей страны. Это было… не могу объяснить, но это было совершенно другое чувство. Такого я никогда не испытывал на теннисных турнирах, — сказал Зверев в подкасте Knossi meets.