Зверев назвал соперника, против которого у него нет шансов

— Был период, когда против Новака было практически невозможно играть. В начале карьеры мне также очень не нравилось встречаться с Надалем: он был намного сильнее физически, а мне не хватало мощи. Мы проводили упорные матчи, но в концовках он всегда дожимал меня. Позже все изменилось, и я несколько раз подряд его обыграл.