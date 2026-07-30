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Зверев назвал соперника, против которого у него нет шансов

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, против каких соперников ему было сложнее всего играть на разных этапах карьеры.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

— Кто был самым неудобным соперником в твоей карьере?

— Был период, когда против Новака было практически невозможно играть. В начале карьеры мне также очень не нравилось встречаться с Надалем: он был намного сильнее физически, а мне не хватало мощи. Мы проводили упорные матчи, но в концовках он всегда дожимал меня. Позже все изменилось, и я несколько раз подряд его обыграл.

Когда Синнер только начинал, я даже радовался матчам с ним. Но сейчас проиграл ему последние семь-восемь встреч. Он полностью изменил свою игру, стал невероятно стабильным и почти не оставляет шансов. Раньше его слабым местом была подача, а теперь кажется, что бороться можно только на своей.

А вот с Карлосом Алькарасом играть — настоящее удовольствие. Неважно, кто побеждает, наши матчи всегда получаются красивыми и очень напряженными, — сказал Зверев в подкасте Knossi meets.

В этом сезоне Александр Зверев впервые в карьере завоевал титул на турнире «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» представитель Германии обыграл итальянца Флавио Коболли.

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