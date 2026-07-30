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Музетти впервые с апреля вышел в четвертьфинал турнира ATP

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти одержал победу во втором круге турнира категории АТР 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

15-я ракетка мира Музетти встречался с представителем Австралии Александром Вукичем, который занимает 105-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой итальянца в трех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.

Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал турнира ATP впервые с апреля. Тогда он дошел до этой стадии в Барселоне. Он также в 43-й раз в карьере дошел до восьмерки лучших на турнирах под эгидой АТР.

В следующем раунде итальянец сыграет против представителя Испании Рафаэля Ходара.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим чемпионом соревнований является представитель Австралии Алекс де Минор.