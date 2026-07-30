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Финал Уимблдона без Алькараса потерял миллионы зрителей

Мужской финал Уимблдона-2026 показал заметное падение телевизионной аудитории в сравнении с предыдущими сезонами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Как сообщает британский журналист Джеймс Грэй в соцсетях, трансляцию решающего матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и третьей ракеткой мира (на тот момент) немцем Александром Зверевым на BBC в пике смотрели 5,95 миллиона зрителей.

Для сравнения, годом ранее финал между испанцем Карлосом Алькарасом и Синнером собрал 8,3 миллиона человек, а в 2024 году матч за титул между Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем привлек 7,5 миллиона зрителей.

Таким образом, финал уимблдонского турнира 2026 года оказался значительно менее популярным у телезрителей. Одной из причин могло стать отсутствие Карлоса Алькараса, который пропустил турнир из-за травмы запястья.

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