Джокович впервые с 2023 года сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати

«Всем привет, рад сообщить, что в этом году я выступлю в Цинциннати впервые с 2023 года. Тогда я провел один из лучших финалов на “Мастерсах” в моей карьере. Не могу дождаться возвращения и выступления перед вами. Очень рад увидеть всех болельщиков и любителей тенниса со всего мира, которые будут на этом турнире. Увидимся скоро», — сказал Джокович.