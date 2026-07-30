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Джокович впервые с 2023 года сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович примет участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати. Об этом сообщают организаторы соревнований.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Для 24-кратного победителя турниров Большого шлема это будет первое выступление на турнире с 2023 года.

«Всем привет, рад сообщить, что в этом году я выступлю в Цинциннати впервые с 2023 года. Тогда я провел один из лучших финалов на “Мастерсах” в моей карьере. Не могу дождаться возвращения и выступления перед вами. Очень рад увидеть всех болельщиков и любителей тенниса со всего мира, которые будут на этом турнире. Увидимся скоро», — сказал Джокович.

Новак Джокович является трехкратным чемпионом «Мастерса» в Цинциннати — он побеждал в 2018, 2020, 2023 годах. Еще пять раз он играл в финалах (2008, 2009, 2011, 2012, 2015).

«Мастерс» в Цинциннати пройдет с 13 по 23 августа. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который выиграл прошлогодний финал после отказа первой ракетки мира итальянца Янника Синнера (5:0).

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