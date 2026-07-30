Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче второго круга она одержала волевую победу над представительницей Индонезии Джаниче Чен, занимающей 27-ю строчку рейтинга WTA, — 1:6, 6:3, 7:6 (9:7).
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. За это время Калинская выполнила шесть эйсов, допустила 13 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Чен записала на свой счет 12 подач навылет, трижды ошиблась на подаче и использовала четыре брейк-пойнта из десяти.
За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Калинская поспорит с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и польской теннисисткой Магдаленой Френх.