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Шнайдер за 56 минут разгромила Потапову на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу во втором круге турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

18-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, которая занимает 27-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 56 минут.

В следующем раунде турнира Шнайдер сыграет против соотечественницы Людмилы Самсоновой.

Напомним, Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство в декабре 2025 года. До этого теннисистка представляла Россию.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.

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