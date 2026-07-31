Шнайдер за 56 минут разгромила Потапову на турнире в Вашингтоне

18-я ракетка мира Шнайдер встречалась с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, которая занимает 27-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 56 минут.
В следующем раунде турнира Шнайдер сыграет против соотечественницы Людмилы Самсоновой.
Напомним, Анастасия Потапова сменила спортивное гражданство в декабре 2025 года. До этого теннисистка представляла Россию.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.