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Шелтон вышел в ¼ финала турнира в Вашингтоне

Американский теннисист Бен Шелтон одержал победу во втором круге турнира категории АТР 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: ATP Tour

8-я ракетка мира Шелтон встречался с представителем Франции Уго Умбером, который занимает 29-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой американца в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут.

В следующем круге Шелтон встретится с Алехандро Табило из Чили, занимающим 30-е место в рейтинге АТР.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим чемпионом соревнований является 6-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор.