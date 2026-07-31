Шелтон вышел в ¼ финала турнира в Вашингтоне

8-я ракетка мира Шелтон встречался с представителем Франции Уго Умбером, который занимает 29-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой американца в трех сетах со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут.
В следующем круге Шелтон встретится с Алехандро Табило из Чили, занимающим 30-е место в рейтинге АТР.
Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов. Действующим чемпионом соревнований является 6-я ракетка мира австралиец Алекс де Минор.