Украинка обыграла экс-россиянку на турнире в Вашингтоне

10-я ракетка мира Свитолина встречалась с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой, которая занимает 108-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Свитолиной в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
В ¼ финала турнира Свитолина сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы.
Напомним, Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство в конце 2025 года, ранее она представляла Россию.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.