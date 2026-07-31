Украинка обыграла экс-россиянку на турнире в Вашингтоне

10-я ракетка мира Свитолина встречалась с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой, которая занимает 108-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Свитолиной в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.