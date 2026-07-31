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Украинка обыграла экс-россиянку на турнире в Вашингтоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

10-я ракетка мира Свитолина встречалась с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой, которая занимает 108-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Свитолиной в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

В ¼ финала турнира Свитолина сыграет против представительницы Филиппин Александры Эалы.

Напомним, Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство в конце 2025 года, ранее она представляла Россию.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.