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Де Минор за час обыграл Круза Хьюитта на турнире в Вашингтоне

Австралийский теннисист Алекс де Минор одержал победу во втором круге турнира категории АТР 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

6-я ракетка мира и действующий чемпион турнира Де Минор встречался с соотечественником 612-й ракеткой мира Крузом Хьюиттом, сыном двукратного победителя турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта. Матч завершился победой де Минора в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.

В следующем раунде де Минор сыграет против 33-й ракетки мира американца Брэндона Накашимы.

Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.