Де Минор за час обыграл Круза Хьюитта на турнире в Вашингтоне

6-я ракетка мира и действующий чемпион турнира Де Минор встречался с соотечественником 612-й ракеткой мира Крузом Хьюиттом, сыном двукратного победителя турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта. Матч завершился победой де Минора в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.