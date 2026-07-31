Де Минор за час обыграл Круза Хьюитта на турнире в Вашингтоне

6-я ракетка мира и действующий чемпион турнира Де Минор встречался с соотечественником 612-й ракеткой мира Крузом Хьюиттом, сыном двукратного победителя турниров «Большого шлема» Ллейтона Хьюитта. Матч завершился победой де Минора в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 1 минуту.
В следующем раунде де Минор сыграет против 33-й ракетки мира американца Брэндона Накашимы.
Турнир категории АТР 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 2,46 млн долларов.