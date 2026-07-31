16-летняя россиянка Лютова вышла в ¼ финала турнира в Мемфисе

«Конечно, я очень счастлива. Это мой первый турнир WTA в карьере, очень рада выйти в четвертьфинал. Условия были тяжелыми для нас обеих — было очень жарко. Но самое главное было сохранять правильный настрой и играть в свой теннис.



В первом сете соперница действовала агрессивно. Она отличная теннисистка и играет здорово. Мне нужно было просто вернуть себя в игру. Мне дали совет вспомнить, где я нахожусь. Думаю, мысленно все еще воспринимала этот матч как второй круг какого-то турнира. А мама напомнила мне, что это турнир WTA, мне нужно было осознать это и настроиться соответствующим образом. После этого я смогла психологически вернуться в матч.



Мама привела меня в теннис в три года, благодаря ей все стало возможным, ей было очень сложно. Она всегда делала все возможное, чтобы я сюда попала. Я люблю тебя», — сказала Лютова после матча.