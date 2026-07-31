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16-летняя россиянка Лютова вышла в ¼ финала турнира в Мемфисе

Российская теннисистка Кристина Лютова одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA 250 в Мемфисе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: ZUMA Press Wire via Reuters Connect

229-я ракетка мира Лютова встречалась с представительницей Австралии Майей Джойнт, которая располагается на 76-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.

Во время интервью на корте Лютова не сдержала слез.

«Конечно, я очень счастлива. Это мой первый турнир WTA в карьере, очень рада выйти в четвертьфинал. Условия были тяжелыми для нас обеих — было очень жарко. Но самое главное было сохранять правильный настрой и играть в свой теннис.

В первом сете соперница действовала агрессивно. Она отличная теннисистка и играет здорово. Мне нужно было просто вернуть себя в игру. Мне дали совет вспомнить, где я нахожусь. Думаю, мысленно все еще воспринимала этот матч как второй круг какого-то турнира. А мама напомнила мне, что это турнир WTA, мне нужно было осознать это и настроиться соответствующим образом. После этого я смогла психологически вернуться в матч.

Мама привела меня в теннис в три года, благодаря ей все стало возможным, ей было очень сложно. Она всегда делала все возможное, чтобы я сюда попала. Я люблю тебя», — сказала Лютова после матча.

В ¼ финала турнира Лютова сыграет против американки Кэти Макнелли.

16-летняя россиянка попала в сетку через квалификацию. Она участвует в первом турнире на уровне WTA.

Турнир категории WTA 250 в Мемфисе завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 283 тыс. долларов.