16-летняя россиянка Лютова вышла в ¼ финала турнира в Мемфисе

229-я ракетка мира Лютова встречалась с представительницей Австралии Майей Джойнт, которая располагается на 76-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.
Во время интервью на корте Лютова не сдержала слез.
«Конечно, я очень счастлива. Это мой первый турнир WTA в карьере, очень рада выйти в четвертьфинал. Условия были тяжелыми для нас обеих — было очень жарко. Но самое главное было сохранять правильный настрой и играть в свой теннис.
В первом сете соперница действовала агрессивно. Она отличная теннисистка и играет здорово. Мне нужно было просто вернуть себя в игру. Мне дали совет вспомнить, где я нахожусь. Думаю, мысленно все еще воспринимала этот матч как второй круг какого-то турнира. А мама напомнила мне, что это турнир WTA, мне нужно было осознать это и настроиться соответствующим образом. После этого я смогла психологически вернуться в матч.
Мама привела меня в теннис в три года, благодаря ей все стало возможным, ей было очень сложно. Она всегда делала все возможное, чтобы я сюда попала. Я люблю тебя», — сказала Лютова после матча.
В ¼ финала турнира Лютова сыграет против американки Кэти Макнелли.
16-летняя россиянка попала в сетку через квалификацию. Она участвует в первом турнире на уровне WTA.
Турнир категории WTA 250 в Мемфисе завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 283 тыс. долларов.