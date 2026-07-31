Пегула сыграет с Калинской в ¼ финала турнира в Вашингтоне

3-я ракетка мира Пегула встречалась с представительницей Польши Магдаленой Френх, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Пегулы в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут.
В четвертьфинале турнира Джессика Пегула сыграет против 20-й ракетки мира россиянки Анны Калинской.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.
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