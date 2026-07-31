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Пегула сыграет с Калинской в ¼ финала турнира в Вашингтоне

Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу во втором круге турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

3-я ракетка мира Пегула встречалась с представительницей Польши Магдаленой Френх, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Пегулы в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час 55 минут.

В четвертьфинале турнира Джессика Пегула сыграет против 20-й ракетки мира россиянки Анны Калинской.

Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Канады Лэйла Фернандес.

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