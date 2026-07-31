Лейла Фернандес объяснила стремительный прогресс Александры Эалы

Ранее действующая чемпионка турнира категории WTA 500 в Вашингтоне Фернандес проиграла представительнице Филиппин Александре Эале во втором круге соревнований и не смогла защитить титул.
— Ты несколько раз играла против Александры Эалы. Что больше всего изменилось в ее игре за последние месяцы?
— Честно говоря, Алекс сейчас играет действительно здорово. Самое главное — она очень уверена в себе. Она доверяет своим ударам, своей игре и выбранной тактике, поэтому многие ее мячи попадают в цель. Думаю, именно в этом заключается главная разница. Чувствую, что она очень хорошо прогрессирует. Все, что она делает вместе со своей командой, работает правильно, — сказала Фернандес на пресс-конференции.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов.