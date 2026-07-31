Лейла Фернандес объяснила стремительный прогресс Александры Эалы

— Честно говоря, Алекс сейчас играет действительно здорово. Самое главное — она очень уверена в себе. Она доверяет своим ударам, своей игре и выбранной тактике, поэтому многие ее мячи попадают в цель. Думаю, именно в этом заключается главная разница. Чувствую, что она очень хорошо прогрессирует. Все, что она делает вместе со своей командой, работает правильно, — сказала Фернандес на пресс-конференции.