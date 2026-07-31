«Сложно не вешать нос». Лейла Фернандес — о кризисе в карьере

Ранее действующая чемпионка турнира категории WTA 500 в Вашингтоне Фернандес проиграла представительнице Филиппин Александре Эале во втором круге соревнований и не смогла защитить титул.
— В прошлом году ты говорила, что турнир в Вашингтоне помог вернуть любовь к теннису. Как сейчас оцениваешь свою игру?
— Я по-прежнему люблю соревноваться и горжусь тем, что это чувство никуда не исчезло. Выходить на корт и играть при полных трибунах всегда вдохновляет меня становиться лучше. Конечно, сейчас моя игра далека от того уровня, которого я хочу достичь. Но я стараюсь двигаться шаг за шагом, продолжать работать и не опускать голову. Думаю, сложно не вешать нос в моменты провалов, но рядом со мной отличная команда и семья, которые напоминают, что мое время еще придет. Нужно просто быть терпеливой и продолжать работать, — сказала Фернандес на пресс-конференции.
Турнир категории WTA 500 в Вашингтоне завершится 2 августа. Его общий призовой фонд составляет 1,63 млн долларов.