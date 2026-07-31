Бублик объяснил, почему всегда пропускает «Мастерс» в Цинциннати

По словам Александра Бублика, причина связана с семейными обстоятельствами. Теннисист отметил, что уже четыре года подряд пропускает соревнования в США из-за дня рождения своего сына. Теннисист подчеркнул, что не считает правильным жертвовать важным семейным событием ради участия в турнире.
«В последние четыре года — да. У моего сына день рождения, не думаю, что турнир в Цинциннати стоит того, чтобы пропускать столь важные моменты», — приводит слова Бублика журналист Бен Ротенберг.
В 2026 году турнир в Цинциннати пройдет с 11 по 23 августа. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас, который в прошлом году завоевал титул после отказа итальянца Янника Синнера продолжать финальный матч.
Бублику 29 лет, он является уроженцем Гатчины. Спортсмен располагается на 11-й позиции мирового рейтинга. На счету представителя Казахстана 9 титулов ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2025 года.