Бублик объяснил, почему всегда пропускает «Мастерс» в Цинциннати

По словам Александра Бублика, причина связана с семейными обстоятельствами. Теннисист отметил, что уже четыре года подряд пропускает соревнования в США из-за дня рождения своего сына. Теннисист подчеркнул, что не считает правильным жертвовать важным семейным событием ради участия в турнире.