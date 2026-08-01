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Россиянка в 16 лет вышла в полуфинал дебютного турнира WTA

Кристина Лютова вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в Мемфисе (США).

В четвертьфинале 229-я ракетка мира обыграла 24-летнюю американку Кэти Макнелли, занимающую 73-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:4.

За выход в финал Лютова сыграет с победительницей матча между американками Эльвиной Калиевой и Пейтон Стернс.

Для россиянки турнир в Мемфисе стал первым в основной сетке соревнований WTA. Она пробилась туда через квалификацию. В нынешнем сезоне Лютова также выиграла три турнира ITF.

По данным Opta, Лютова стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось выйти в четвертьфинал турнира WTA.

Турнир в Мемфисе с призовым фондом 283 тысячи долларов завершится 2 августа.