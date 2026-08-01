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Калинская уступила Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Калинская завершила выступление на турнире в Вашингтоне после поражения от Пегулы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне (США), уступив в четвертьфинале третьей ракетке мира Джессике Пегуле.

Встреча завершилась победой американки со счетом 6:3, 7:5. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут.

За матч Пегула выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. Калинская сделала три подачи навылет, пять раз ошиблась на подаче и использовала один из четырех брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира Пегула встретится с победительницей российского противостояния между Дианой Шнайдер и Людмилой Самсоновой.

Призовой фонд турнира — более 1,63 млн долларов.

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