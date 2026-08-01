Пегула высказалась о медперерыве Калинской в Вашингтоне

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в четвертьфинале турнира в Вашингтоне со счетом 6:3, 7:5. Слова американской теннисистки приводит Tennis Channel.
«Не знаю, что именно произошло, но было видно, что ее что-то беспокоит. При этом с учетом ее стиля это иногда даже опаснее: когда она чувствует себя не лучшим образом, начинает еще больше рисковать. Поэтому я старалась не обращать на это внимания и не делать никаких выводов», — сказала Пегула.
По ходу второго сета Калинская брала медицинский тайм-аут из-за проблем с пальцем ноги. После возвращения на корт россиянка стала двигаться менее свободно, однако сумела сравнять счет до 5:5.
Пегула отметила, что, несмотря на преимущество по счету, не чувствовала полного контроля над матчем, поскольку Калинская оставалась опасной до самого конца встречи.