Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев объяснил, почему ему тяжелее играть с Синнером

Немецкий теннисист признался, что сейчас считает Янника Синнера более неудобным соперником, чем Карлоса Алькараса.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Вторая ракетка мира Александр Зверев рассказал, почему ему сложнее играть против Янника Синнера, чем против Карлоса Алькараса. Слова немецкого теннисиста приводит интервью Йенсу Кноссаллу.

«Мне нравится играть против Карлоса. Иногда выигрываю я, иногда — он, но наши матчи всегда получаются невероятными. Что касается Янника, то сейчас он стал невероятно стабильным и практически не дает сопернику никаких шансов. Когда играешь против Синнера, всегда есть ощущение, что находишься в менее выгодном положении», — сказал Зверев.

По словам немца, особенно ему запомнился пятисетовый матч против Алькараса на Australian Open, который продолжался пять с половиной часов.

В личных встречах Зверев уступает Алькарасу со счетом 6:7, а против Синнера имеет баланс 4:11.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше