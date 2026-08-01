Зверев объяснил, почему ему тяжелее играть с Синнером

«Мне нравится играть против Карлоса. Иногда выигрываю я, иногда — он, но наши матчи всегда получаются невероятными. Что касается Янника, то сейчас он стал невероятно стабильным и практически не дает сопернику никаких шансов. Когда играешь против Синнера, всегда есть ощущение, что находишься в менее выгодном положении», — сказал Зверев.