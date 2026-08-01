Зверев объяснил, почему ему тяжелее играть с Синнером

Вторая ракетка мира Александр Зверев рассказал, почему ему сложнее играть против Янника Синнера, чем против Карлоса Алькараса. Слова немецкого теннисиста приводит интервью Йенсу Кноссаллу.
«Мне нравится играть против Карлоса. Иногда выигрываю я, иногда — он, но наши матчи всегда получаются невероятными. Что касается Янника, то сейчас он стал невероятно стабильным и практически не дает сопернику никаких шансов. Когда играешь против Синнера, всегда есть ощущение, что находишься в менее выгодном положении», — сказал Зверев.
По словам немца, особенно ему запомнился пятисетовый матч против Алькараса на Australian Open, который продолжался пять с половиной часов.
В личных встречах Зверев уступает Алькарасу со счетом 6:7, а против Синнера имеет баланс 4:11.