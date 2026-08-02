Даниил Медведев впервые объяснил расставание с тренером

На вопрос, тяжело ли далось решение, Медведев ответил, что подобные шаги никогда не бывают простыми: «Тем более, оно было хорошим. Было много хороших результатов, я пятый в гонке. Я Томасу очень за все благодарен. Но иногда есть свои причины, которые у тебя в голове появляются и тебе кажется, что так будет лучше. Правильный то выбор или нет, ты можешь узнать только потом. Но иногда в жизни приходится принимать решения. Мы в хороших отношениях, я уверен, что скоро он в туре появится уже с кем-то новым, и я с кем-то новым. Это такая спортивная жизнь, никаких обид».