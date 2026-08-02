Даниил Медведев впервые объяснил расставание с тренером

О разрыве стало известно 11 июля — через несколько дней после неудачного Уимблдона, где Медведев вылетел уже в третьем круге, уступив немцу Ян-Леннарду Штруффу. Со шведским специалистом, чемпионом Australian Open-2002, россиянин работал с сентября 2025 года и за это время выиграл три титула: в Алма-Ате, Брисбене и Дубае.
«Да, закончили сотрудничество с Томасом. Может, на турнире в Монреале или после него расскажу чуть больше: что, с кем и как в Цинциннати. А так все хорошо. Стараюсь наслаждаться жизнью. Надеюсь показать свой лучший теннис здесь в Монреале», — сказал теннисист.
На вопрос, тяжело ли далось решение, Медведев ответил, что подобные шаги никогда не бывают простыми: «Тем более, оно было хорошим. Было много хороших результатов, я пятый в гонке. Я Томасу очень за все благодарен. Но иногда есть свои причины, которые у тебя в голове появляются и тебе кажется, что так будет лучше. Правильный то выбор или нет, ты можешь узнать только потом. Но иногда в жизни приходится принимать решения. Мы в хороших отношениях, я уверен, что скоро он в туре появится уже с кем-то новым, и я с кем-то новым. Это такая спортивная жизнь, никаких обид».
Сейчас россиянин работает без личного тренера. «Я со своим тренером по ОФП. И у меня здесь один из лучших друзей. Он живет в Торонто, раньше играл в теннис, поэтому мне помогает, и мы просто хорошо проводим время. Иногда это важно, чтобы попробовать хорошо сыграть», — рассказал Медведев.
Юханссон стал вторым тренером, с которым Медведев расстался за последний год: в конце августа 2025-го он прекратил восьмилетнее сотрудничество с французом Жилем Сервара. Президент ФТР Шамиль Тарпищев, комментируя новость, отмечал, что с Медведевым сработаться непросто и здесь нужна особая эмоциональная связь. Намек теннисиста на новости «в Цинциннати» позволяет предположить, что о новом наставнике он объявит уже в ближайшие недели — «Мастерс» там стартует после Монреаля и станет последней серьезной проверкой перед US Open.