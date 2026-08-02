Рублев рассказал о главном эффекте от первого титула в году

Титул в Швеции, добытый 19 июля, стал для 14-й ракетки мира первым в сезоне-2026 и 18-м в карьере. В финале россиянин обыграл итальянца Лучано Дардери — 6:4, 6:3, причем это была его первая победа над соперником из топ-20 с конца прошлого лета. Затем Рублев отправился в Эшторил, но там дошел только до четвертьфинала.
«Дал, конечно, больше веры в себя, уверенности, потому что в какие-то моменты я сделал в плане игры хорошо. Плюс я не тренировался и не играл тогда после Уимблдона, пока не приехал в Швецию. У меня было четыре-пять дней тренировок после Уимблдона — и получилось в итоге не тренируясь, не готовясь отыграть хороший теннис. Это дало еще больше уверенности, что не в теннисе проблема, а все только от веры в себя», — сказал теннисист.
Психологический аспект для Рублева действительно ключевой: россиянин не раз откровенно говорил о ментальных трудностях, а нынешний сезон складывался тяжело — сам он формулировал выбор так: либо постепенно падать в рейтинге, либо что-то менять в своей игре. Победа в Бостаде эту нисходящую тенденцию прервала и продлила серию: восьмой год подряд Рублев не остается без трофеев на турнирах ATP.
Смену покрытия он воспринимает философски. «Вообще все равно. Как есть, так и есть. Хард уже — значит хард», — улыбнулся теннисист, отвечая на вопрос, хотелось бы ему продлить грунтовый отрезок.
На стартовавшем 2 августа «Мастерсе» в Монреале Рублев как сеяный начнет борьбу со второго круга. Турнир обещает быть открытым: из-за отсутствия Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича шансы на глубокий заход есть у целой группы игроков, включая россиян.