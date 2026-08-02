Рублев рассказал о главном эффекте от первого титула в году

«Дал, конечно, больше веры в себя, уверенности, потому что в какие-то моменты я сделал в плане игры хорошо. Плюс я не тренировался и не играл тогда после Уимблдона, пока не приехал в Швецию. У меня было четыре-пять дней тренировок после Уимблдона — и получилось в итоге не тренируясь, не готовясь отыграть хороший теннис. Это дало еще больше уверенности, что не в теннисе проблема, а все только от веры в себя», — сказал теннисист.