Медведев впервые за полтора года стал шестой ракеткой мира

Андрей Рублев, не принимавший участия в турнирах на прошлой неделе, потерял две позиции и теперь занимает 16-ю строчку. Карен Хачанов после раннего вылета на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) опустился сразу на 13 строчек и теперь располагается на 39-й позиции.