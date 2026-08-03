Медведев впервые за полтора года стал шестой ракеткой мира

30-летний россиянин, не выходивший на корт с 3 июля, прибавил одну позицию в рейтинге, обойдя австралийца Алекса де Минора. Для Медведева это самая высокая позиция в рейтинге с марта 2025 года.
Андрей Рублев, не принимавший участия в турнирах на прошлой неделе, потерял две позиции и теперь занимает 16-ю строчку. Карен Хачанов после раннего вылета на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) опустился сразу на 13 строчек и теперь располагается на 39-й позиции.
Россиянин Роман Сафиуллин потерял десять позиций и выпал из топ-100, опустившись на 102-ю строчку.
Итальянец Янник Синнер продолжает возглавлять мировой рейтинг ATP. На вторую строчку поднялся испанец Карлос Алькарас, который опередил немца Александра Зверева.
Рейтинг ATP от 3 августа:
- (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 баллов;
- (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8160;
- (2). Александр Зверев (Германия) — 8120;
- (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740;
- (5). Новак Джокович (Сербия) — 3760;
- (7). Даниил Медведев (Россия) — 3620;
- (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3560;
- (9). Флавио Коболли (Италия) — 3330;
- (10). Тейлор Фриц (США) — 3230;
- (8). Бен Шелтон (США) — 2680…
16. (14). Андрей Рублев (Россия) — 2230…
39. (26). Карен Хачанов (Россия) — 1130…
102. (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 648.