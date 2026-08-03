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Медведев впервые за полтора года стал шестой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на шестое место в одиночном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

30-летний россиянин, не выходивший на корт с 3 июля, прибавил одну позицию в рейтинге, обойдя австралийца Алекса де Минора. Для Медведева это самая высокая позиция в рейтинге с марта 2025 года.

Андрей Рублев, не принимавший участия в турнирах на прошлой неделе, потерял две позиции и теперь занимает 16-ю строчку. Карен Хачанов после раннего вылета на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика) опустился сразу на 13 строчек и теперь располагается на 39-й позиции.

Россиянин Роман Сафиуллин потерял десять позиций и выпал из топ-100, опустившись на 102-ю строчку.

Итальянец Янник Синнер продолжает возглавлять мировой рейтинг ATP. На вторую строчку поднялся испанец Карлос Алькарас, который опередил немца Александра Зверева.

Рейтинг ATP от 3 августа:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 баллов;
  2. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8160;
  3. (2). Александр Зверев (Германия) — 8120;
  4. (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740;
  5. (5). Новак Джокович (Сербия) — 3760;
  6. (7). Даниил Медведев (Россия) — 3620;
  7. (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3560;
  8. (9). Флавио Коболли (Италия) — 3330;
  9. (10). Тейлор Фриц (США) — 3230;
  10. (8). Бен Шелтон (США) — 2680…
    16. (14). Андрей Рублев (Россия) — 2230…
    39. (26). Карен Хачанов (Россия) — 1130…
    102. (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 648.

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