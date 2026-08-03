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Андреева рассказала о сложностях после победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мыслями о том, как ей удалось перестроиться после победы на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В мае 19-летняя Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», обыграв в финале представительницу Польши Майю Хвалинскую.

«Рано или поздно тебе просто приходится это сделать. Думаю, чем раньше ты сможешь переключиться, тем лучше. Но для меня это было непросто, потому что у меня не было много времени, чтобы насладиться победой. Мне пришлось серьёзно готовиться к травяному сезону, включая целую неделю тренировок на траве перед первым матчем. Но, как мы знаем, всё прошло не лучшим образом.

Да, действительно сложно забыть то, что произошло, двигаться дальше и просто выходить на следующий запланированный турнир так, будто ничего не случилось. Думаю, именно такой должна быть правильная настройка, и сейчас я стараюсь делать именно это — сосредоточиться на том, когда я буду играть здесь, и на следующих турнирах, словно ничего не произошло», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

На этой неделе Андреева выступит на турнире категории WTA 1000 в Торонто. Ее соперницей во втором раунде станет победительница матча между представительницей Украины Александрой Олейниковой и Каролиной Плишковой из Чехии.

Турнир в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.


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