Мирра Андреева раскрыла секрет работы с Кончитой Мартинес

Мирра Андреева начала сотрудничество с Мартинес в 2024 году. Под руководством специалиста Андреева впервые в карьере завоевала титул на турнире «Большого шлема». В мае 2026 года она стала победительницей Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
«Думаю, у нас отличное начало, и я бы не сказала, что в наших отношениях что-то изменилось. Очень важно иметь эту границу, которую нельзя нарушать, чтобы отношения игрока и тренера не превращались в дружбу. Мы обе понимаем, где проходит эта черта. При этом нам очень комфортно работать вместе. Я узнаю ее все лучше, а она очень хорошо знает меня», — приводит слова Андреевой Punto de Break.
На турнире в Торонто Андреева стартует со второго круга. Ее соперницей станет победительница матча между представительницей Украины Александрой Олейниковой и Каролиной Плишковой из Чехии.
Турнир в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.