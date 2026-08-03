Мирра Андреева раскрыла секрет работы с Кончитой Мартинес

«Думаю, у нас отличное начало, и я бы не сказала, что в наших отношениях что-то изменилось. Очень важно иметь эту границу, которую нельзя нарушать, чтобы отношения игрока и тренера не превращались в дружбу. Мы обе понимаем, где проходит эта черта. При этом нам очень комфортно работать вместе. Я узнаю ее все лучше, а она очень хорошо знает меня», — приводит слова Андреевой Punto de Break.