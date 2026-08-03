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Финалы турнира в Вашингтоне перенесли из-за дождя и грозы

Финальные матчи турнира категории ATP/WTA 500 в Вашингтоне были прерваны из-за дождя и грозы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: БЕЛТА

Организаторы сообщили, что встречи не возобновятся раньше 14:45 по местному времени (21:45 мск).

На сегодняшний день (3 августа) в расписании запланированы три финала: два в одиночном разряде и один в мужском парном. Парная встреча была остановлена при счете 6:3, 3:1 в пользу Ллойда Гласспула и Джулиана Кэша в матче против Николы Мектича и Остина Крайчека.

После завершения парного финала должны состояться решающие матчи в женском и мужском одиночном разрядах: Джессика Пегула сыграет с Александрой Эалой (6:4, 1:2 — остановлен), а Тэйлор Фриц встретится с Рафаэлем Ходаром.


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