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Медведев и Рублев сыграют на турнире АТР 500 в Пекине осенью

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев выступят на турнире категории АТР 500 в Пекине осенью 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Турнир в Пекине пройдет с 30 сентября по 6 октября.

Помимо Рублева и Медведева, на турнире выступят первая ракетка мира Янник Синнер (Италия), вторая ракетка мира Александр Зверев (Германия), 4-й номер мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим (Канада), 8-я ракетка мира Флавио Коболли (Италия) и 7-й номер мирового рейтинга Алекс де Минор (Австралия).

В Пекине Синнеру предстоит защищать чемпионский титул. В финале прошлогоднего турнира итальянец уверенно победил американца Лернера Тьена со счетом 6:2, 6:2.


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