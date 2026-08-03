Медведев и Рублев сыграют на турнире АТР 500 в Пекине осенью

Турнир в Пекине пройдет с 30 сентября по 6 октября.
Помимо Рублева и Медведева, на турнире выступят первая ракетка мира Янник Синнер (Италия), вторая ракетка мира Александр Зверев (Германия), 4-й номер мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим (Канада), 8-я ракетка мира Флавио Коболли (Италия) и 7-й номер мирового рейтинга Алекс де Минор (Австралия).
В Пекине Синнеру предстоит защищать чемпионский титул. В финале прошлогоднего турнира итальянец уверенно победил американца Лернера Тьена со счетом 6:2, 6:2.
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