Арина Соболенко рассказала о сложностях календаря перед US Open

То есть приходится как бы пропускать отпуск, который после такой большой части сезона действительно необходим, так что с календарем все непросто. А потом если ты далеко проходишь на траве, то чувствуешь себя очень уставшей и, по сути, не можешь показать хороший теннис. Так зачем тогда вообще приезжать, если организм и так под таким сильным стрессом, а времени на восстановление недостаточно? Ты как будто слишком сильно заставляешь свое тело работать, и это может привести к травме, так что это очень сложно. Но в этом году я не добилась хорошего результата, так что я здесь, — сказала Соболенко на пресс-конференции.