Лютова стала второй самой молодой чемпионкой WTA с 1990 года

2 августа 229-я ракетка мира Лютова завоевала титул на турнире категории WTA 250 в Мемфисе, обыграв в финале представительницу Чехии Дарью Видьманову, занимающую 114-е место мирового рейтинга.
По данным Opta Ace, Лютова стала второй самой молодой теннисисткой с 1990 года, которой удалось выиграть первый титул на уровне WTA. На момент триумфа россиянке было 16 лет и 175 дней.
Более юной победительницей дебютного турнира WTA за этот период остается только хорватка Мирьяна Лучич, выигравшая соревнования в Боле в 1997 году в возрасте 15 лет и 50 дней.
После обновления рейтинга WTA Кристина Лютова поднимется на 103 позиции в списке и займет 126-е место.