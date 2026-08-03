Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лютова стала второй самой молодой чемпионкой WTA с 1990 года

16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова установила историческое достижение после победы на турнире категории WTA 250 в Мемфисе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: ZUMA Press Wire via Reuters Connect

2 августа 229-я ракетка мира Лютова завоевала титул на турнире категории WTA 250 в Мемфисе, обыграв в финале представительницу Чехии Дарью Видьманову, занимающую 114-е место мирового рейтинга.

По данным Opta Ace, Лютова стала второй самой молодой теннисисткой с 1990 года, которой удалось выиграть первый титул на уровне WTA. На момент триумфа россиянке было 16 лет и 175 дней.

Более юной победительницей дебютного турнира WTA за этот период остается только хорватка Мирьяна Лучич, выигравшая соревнования в Боле в 1997 году в возрасте 15 лет и 50 дней.

После обновления рейтинга WTA Кристина Лютова поднимется на 103 позиции в списке и займет 126-е место.