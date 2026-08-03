Медведев рассказал о проблемах с коленями перед Монреалем

Во втором круге 6-я ракетка мира Медведев встретится с победителем матча Джованни Мпетши Перрикар — Ботик ван де Зандсхулп.
— Сначала поехали отдохнуть с семьей в Турцию, хорошо провели время, потом вернулся к тренировкам. Конечно, смена покрытия — это не всегда просто. Нужно стараться следить за здоровьем. Это самое главное, потому что можно играть плохо, можно играть хорошо. Но если ты не здоров, то ты не сыграешь ни так, ни так.
— У тебя на коленях были тейпы на тренировке. Что произошло?
— Иногда не слишком просто после травы менять покрытие. Скажем так, у меня минимально болят колени, и я пытался посмотреть — может, с тейпом будут болеть меньше. Но они с тейпом болели еще больше, поэтому никакого тейпа. Но переживать не стоит, все должно быть нормально.
— Редко бывает, что на «Мастерсе» одновременно отсутствуют Синнер, Алькарас и Джокович. Насколько это непривычно для игроков?
— Мне кажется, это нормально. У каждого свои причины. Алькарас травмировал кисть. Он пропустил и два «Больших шлема». Синнер — непросто, когда ты выигрываешь все турниры подряд, я могу понять. То есть ты все турниры играешь долго, ты выиграл, у тебя не так много времени. У него главная цель — US Open, и он сделал такой выбор, чтобы подготовиться лучше всего к нему.
Если говорить про Новака, то ему 39 лет, возраст дает о себе знать. Нужно выбирать турниры, где можешь хорошо сыграть. Я видел, что он собирается приехать в Цинциннати, это уже хорошо. Я думал, может, он и сразу на US Open поедет. Поэтому у каждого своя история. Турнир все равно сильный, — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».
Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.