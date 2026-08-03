Медведев рассказал о проблемах с коленями перед Монреалем

— Мне кажется, это нормально. У каждого свои причины. Алькарас травмировал кисть. Он пропустил и два «Больших шлема». Синнер — непросто, когда ты выигрываешь все турниры подряд, я могу понять. То есть ты все турниры играешь долго, ты выиграл, у тебя не так много времени. У него главная цель — US Open, и он сделал такой выбор, чтобы подготовиться лучше всего к нему.