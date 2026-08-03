Российский теннисист Рыбкин объяснил переход в академию All In

— Да. Раньше я был у Любичича, но в конце 2025 года перешел в академию All In в Ницце. Сейчас тренируюсь там, готовлюсь ко всем турнирам, восстанавливаюсь, вся подготовка проходит у меня там, — приводит слова Рыбкина «Чемпионат».