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Российский теннисист Рыбкин объяснил переход в академию All In

17-летний российский теннисист Савва Рыбкин рассказал о смене тренировочной базы и переходе из академии Ивана Любичича в академию All In в Ницце.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

— Ты рассказывал «Чемпионату», что занимаешься в хорватской академии Ивана Любичича. Как сейчас обстоят дела? Где тренируешься, где находится твоя база?

— Да. Раньше я был у Любичича, но в конце 2025 года перешел в академию All In в Ницце. Сейчас тренируюсь там, готовлюсь ко всем турнирам, восстанавливаюсь, вся подготовка проходит у меня там, — приводит слова Рыбкина «Чемпионат».

All In Academy Côte d'Azur (основанная Жо-Вильфридом Тсонга и Тьерри Асьоном) находится в коммуне Вильнев-Лубе на Лазурном Берегу Франции. Это известная теннисная и падел-академия высокого уровня.