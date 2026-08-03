Российский теннисист Рыбкин объяснил переход в академию All In

— Ты рассказывал «Чемпионату», что занимаешься в хорватской академии Ивана Любичича. Как сейчас обстоят дела? Где тренируешься, где находится твоя база?
— Да. Раньше я был у Любичича, но в конце 2025 года перешел в академию All In в Ницце. Сейчас тренируюсь там, готовлюсь ко всем турнирам, восстанавливаюсь, вся подготовка проходит у меня там, — приводит слова Рыбкина «Чемпионат».
All In Academy Côte d'Azur (основанная Жо-Вильфридом Тсонга и Тьерри Асьоном) находится в коммуне Вильнев-Лубе на Лазурном Берегу Франции. Это известная теннисная и падел-академия высокого уровня.