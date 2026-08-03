«Школа все равно наша». Тарпищев — о победе Лютовой в Мемфисе

Лютова родилась в Москве, но с 2020 года живет и тренируется в американском Редмонде (штат Вашингтон) в академии уроженца Киева Виталия Горина. В 2022 году она стала чемпионкой самого престижного юниорского турнира Orange Bowl в возрастной категории не старше 12 лет. В России теннисистка тренировалась в московской спортшколе «Олимпиец».