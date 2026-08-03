«Школа все равно наша». Тарпищев — о победе Лютовой в Мемфисе

В финале 16-летняя россиянка обыграла 23-летнюю уроженку Москвы Дарью Видманову (1:6, 6:1, 6:3), которая выступает под флагом Чехии. Видманова была действующей чемпионкой турнира.
«Это, конечно, уникально, что выиграла первый же свой большой турнир. Но все дети по-разному развиваются — это надо учитывать. В любом случае, она молодец, что выиграла. Школа все равно наша», — сказал Тарпищев.
Лютова провела свой первый в карьере турнир на уровне WTA. Она стала второй теннисисткой 2010 года рождения, выигравшей матч на уровне WTA-тура. Также она стала самой молодой чемпионкой турнира WTA с 1990 года.
Благодаря победе в Мемфисе Лютова взлетела в одиночном рейтинге WTA на 103 позиции — с 229-й на 126-ю строчку.
Лютова родилась в Москве, но с 2020 года живет и тренируется в американском Редмонде (штат Вашингтон) в академии уроженца Киева Виталия Горина. В 2022 году она стала чемпионкой самого престижного юниорского турнира Orange Bowl в возрастной категории не старше 12 лет. В России теннисистка тренировалась в московской спортшколе «Олимпиец».
В начале этого года Лютова выиграла три турнира на уровне ITF. Всего в этом сезоне россиянка одержала 29 побед в 33 матчах.