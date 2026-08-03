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«Школа все равно наша». Тарпищев — о победе Лютовой в Мемфисе

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу российской теннисистки Кристины Лютовой на турнире категории WTA-250 в Мемфисе (США). Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

В финале 16-летняя россиянка обыграла 23-летнюю уроженку Москвы Дарью Видманову (1:6, 6:1, 6:3), которая выступает под флагом Чехии. Видманова была действующей чемпионкой турнира.

«Это, конечно, уникально, что выиграла первый же свой большой турнир. Но все дети по-разному развиваются — это надо учитывать. В любом случае, она молодец, что выиграла. Школа все равно наша», — сказал Тарпищев.

Лютова провела свой первый в карьере турнир на уровне WTA. Она стала второй теннисисткой 2010 года рождения, выигравшей матч на уровне WTA-тура. Также она стала самой молодой чемпионкой турнира WTA с 1990 года.

Благодаря победе в Мемфисе Лютова взлетела в одиночном рейтинге WTA на 103 позиции — с 229-й на 126-ю строчку.

Лютова родилась в Москве, но с 2020 года живет и тренируется в американском Редмонде (штат Вашингтон) в академии уроженца Киева Виталия Горина. В 2022 году она стала чемпионкой самого престижного юниорского турнира Orange Bowl в возрастной категории не старше 12 лет. В России теннисистка тренировалась в московской спортшколе «Олимпиец».

В начале этого года Лютова выиграла три турнира на уровне ITF. Всего в этом сезоне россиянка одержала 29 побед в 33 матчах.